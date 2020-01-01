Токеномика StellaryAI (STELAI)
Информация о StellaryAI (STELAI)
StellaryAI is a trailblazing all-in-one AI creativity platform that empowers creators by aggregating a wide range of generative AI tools for images, videos, voiceovers, and music into a unified, web3-powered interface. Our platform enables ownership, collaboration, and direct monetization opportunities within a decentralized ecosystem, while fostering a collaborative community through our unique prompt marketplace.
Токеномика и анализ цен StellaryAI (STELAI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене StellaryAI (STELAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика StellaryAI (STELAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики StellaryAI (STELAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов STELAI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов STELAI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STELAI, изучите текущую цену STELAI!
Прогноз цены STELAI
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.