Токеномика StellaryAI (STELAI) Откройте для себя ключевую информацию о StellaryAI (STELAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StellaryAI (STELAI) StellaryAI is a trailblazing all-in-one AI creativity platform that empowers creators by aggregating a wide range of generative AI tools for images, videos, voiceovers, and music into a unified, web3-powered interface. Our platform enables ownership, collaboration, and direct monetization opportunities within a decentralized ecosystem, while fostering a collaborative community through our unique prompt marketplace. Официальный сайт: https://stellaryai.com/ Whitepaper: https://documents.stellaryai.com/ Купить STELAI сейчас!

Токеномика и анализ цен StellaryAI (STELAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StellaryAI (STELAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 163,38K $ 163,38K $ 163,38K Общее предложение: $ 920,00M $ 920,00M $ 920,00M Оборотное предложение: $ 668,08M $ 668,08M $ 668,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 224,98K $ 224,98K $ 224,98K Исторический максимум: $ 0,00820976 $ 0,00820976 $ 0,00820976 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00024471 $ 0,00024471 $ 0,00024471 Узнайте больше о цене StellaryAI (STELAI)

Токеномика StellaryAI (STELAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StellaryAI (STELAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STELAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STELAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STELAI, изучите текущую цену STELAI!

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