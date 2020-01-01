Токеномика SteakHut Finance (STEAK) Откройте для себя ключевую информацию о SteakHut Finance (STEAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SteakHut Finance (STEAK) SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi. Официальный сайт: https://www.steakhut.finance Whitepaper: https://whitepaper.steakhut.finance/ Купить STEAK сейчас!

Токеномика и анализ цен SteakHut Finance (STEAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SteakHut Finance (STEAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 294,29K $ 294,29K $ 294,29K Общее предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Оборотное предложение: $ 1,82M $ 1,82M $ 1,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 809,28K $ 809,28K $ 809,28K Исторический максимум: $ 2,35 $ 2,35 $ 2,35 Исторический минимум: $ 0,0473401 $ 0,0473401 $ 0,0473401 Текущая цена: $ 0,161962 $ 0,161962 $ 0,161962 Узнайте больше о цене SteakHut Finance (STEAK)

Токеномика SteakHut Finance (STEAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SteakHut Finance (STEAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STEAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STEAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STEAK, изучите текущую цену STEAK!

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