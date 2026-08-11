Какова текущая цена Steakhouse USDT V2?

Steakhouse USDT V2 торгуется по цене ₽76.3895635443024000, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Steakhouse USDT V2 составляет ₽76.9132921876032000, тогда как ATL — ₽74.4287983221618192000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STEAKUSDT?

Рыночная капитализация составляет ₽5534481264.4803391248000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Steakhouse USDT V2 на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STEAKUSDT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 72433669.65423761 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Steakhouse USDT V2?

Steakhouse USDT V2 входит в классификацию Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STEAKUSDT?

Работа в сети -- позволяет STEAKUSDT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.