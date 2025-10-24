Что такое StatiCKy ($STATICKY)

I'm Rodrigo, 38 years old from Chile. I've been playing online poker professionally for 15+ years, I've also traveled the world playing live cash games. Beyond poker, I'm passionate about the $gib coin on Solana and about building a strong community around it. Now on top of everything I do daily for $gib I want to contribute to $gib with my own coin, which will be created this week. Project Objective: The goal is to create an alliance between Pump and Bonk, showing full transparency to the community. 70% of the fees → support & promote $gib 20% of the fees → support my own coin, to generate more volume, more fees for $gib & activity 10% of the fees → content creation, web dev & related expenses 0% for me We'll be streaming daily on Pump playing poker, doing surprise giveaways, and more. Get ready, incredible details coming soon

Источник StatiCKy ($STATICKY) Официальный веб-сайт

Прогноз цены StatiCKy (USD)

Сколько будет стоить StatiCKy ($STATICKY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов StatiCKy ($STATICKY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для StatiCKy.

$STATICKY на местную валюту

Токеномика StatiCKy ($STATICKY)

Понимание токеномики StatiCKy ($STATICKY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $STATICKY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о StatiCKy ($STATICKY) Сколько стоит StatiCKy ($STATICKY) на сегодня? Актуальная цена $STATICKY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена $STATICKY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена $STATICKY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация StatiCKy? Рыночная капитализация $STATICKY составляет $ 4,56K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение $STATICKY? Циркулирующее предложение $STATICKY составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) $STATICKY? $STATICKY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена $STATICKY за все время (ATL)? $STATICKY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов $STATICKY? Объем торгов за последние 24 часа для $STATICKY составляет -- USD . Вырастет ли $STATICKY в цене в этом году? $STATICKY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $STATICKY для более подробного анализа.

