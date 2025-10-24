Что такое Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence. Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends. Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

Источник Sploots by Virtuals (SPLOOT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Sploots by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Sploots by Virtuals (SPLOOT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sploots by Virtuals (SPLOOT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sploots by Virtuals.

SPLOOT на местную валюту

Токеномика Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Понимание токеномики Sploots by Virtuals (SPLOOT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPLOOT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sploots by Virtuals (SPLOOT) Сколько стоит Sploots by Virtuals (SPLOOT) на сегодня? Актуальная цена SPLOOT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SPLOOT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SPLOOT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Sploots by Virtuals? Рыночная капитализация SPLOOT составляет $ 309,54K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SPLOOT? Циркулирующее предложение SPLOOT составляет 997,25M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SPLOOT? SPLOOT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00198963 USD . Какова была минимальная цена SPLOOT за все время (ATL)? SPLOOT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SPLOOT? Объем торгов за последние 24 часа для SPLOOT составляет -- USD . Вырастет ли SPLOOT в цене в этом году? SPLOOT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPLOOT для более подробного анализа.

