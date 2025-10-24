Цена Sploots by Virtuals (SPLOOT)
+0,28%
-6,41%
-64,13%
-64,13%
Текущая цена Sploots by Virtuals (SPLOOT) составляет --. За последние 24 часа SPLOOT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SPLOOT за все время составляет $ 0,00198963, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, SPLOOT изменился на +0,28% за последний час, на -6,41% за 24 часа и на -64,13% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Sploots by Virtuals составляет $ 309,54K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SPLOOT составляет 997,25M, а общее предложение – 997247740.9496186. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 309,54K.
За сегодня изменение цены Sploots by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sploots by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Sploots by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Sploots by Virtuals на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-6,41%
|30 дней
|$ 0
|-80,63%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Character Name: Sploots
Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.
Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.
Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.
Понимание токеномики Sploots by Virtuals (SPLOOT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPLOOT прямо сейчас!
