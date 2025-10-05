Текущая цена SKAINET сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SKAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SKAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SKAINET сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SKAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SKAI прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 SKAI в USD:

--
----
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
USD
График цены SKAINET (SKAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:11:24 (UTC+8)

Информация о ценах SKAINET (SKAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0089911
$ 0,0089911$ 0,0089911

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+14,12%

+14,12%

Текущая цена SKAINET (SKAI) составляет --. За последние 24 часа SKAI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SKAI за все время составляет $ 0,0089911, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SKAI изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на +14,12% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SKAINET (SKAI)

$ 31,16K
$ 31,16K$ 31,16K

--
----

$ 31,16K
$ 31,16K$ 31,16K

999,86M
999,86M 999,86M

999 858 474,332885
999 858 474,332885 999 858 474,332885

Текущая рыночная капитализация SKAINET составляет $ 31,16K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SKAI составляет 999,86M, а общее предложение – 999858474.332885. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,16K.

История цен SKAINET (SKAI) в USD

За сегодня изменение цены SKAINET на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SKAINET на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SKAINET на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SKAINET на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+2,36%
60 дней$ 0+24,33%
90 дней$ 0--

Что такое SKAINET (SKAI)

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник SKAINET (SKAI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены SKAINET (USD)

Сколько будет стоить SKAINET (SKAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SKAINET (SKAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SKAINET.

Проверьте прогноз цены SKAINET!

SKAI на местную валюту

Токеномика SKAINET (SKAI)

Понимание токеномики SKAINET (SKAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SKAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SKAINET (SKAI)

Сколько стоит SKAINET (SKAI) на сегодня?
Актуальная цена SKAI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SKAI в USD?
Текущая цена SKAI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SKAINET?
Рыночная капитализация SKAI составляет $ 31,16K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SKAI?
Циркулирующее предложение SKAI составляет 999,86M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SKAI?
SKAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,0089911 USD.
Какова была минимальная цена SKAI за все время (ATL)?
SKAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SKAI?
Объем торгов за последние 24 часа для SKAI составляет -- USD.
Вырастет ли SKAI в цене в этом году?
SKAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SKAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:11:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SKAINET (SKAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

