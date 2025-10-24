Что такое shiyo (SHIYO)

Shiyo is a fun, community-driven memecoin built on the ultra-fast Solana blockchain. Inspired by loyalty, speed, and good vibes, Shiyo brings meme culture and decentralized finance together in a lighthearted yet powerful way. With low transaction fees, lightning-fast speed, and an energetic community, Shiyo aims to be more than just a meme — it's a movement. Whether you're here for the laughs, the memes, or the moon missions, Shiyo is your best friend in the Solana ecosystem.

Источник shiyo (SHIYO) Официальный веб-сайт

Прогноз цены shiyo (USD)

Сколько будет стоить shiyo (SHIYO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов shiyo (SHIYO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для shiyo.

SHIYO на местную валюту

Токеномика shiyo (SHIYO)

Понимание токеномики shiyo (SHIYO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SHIYO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о shiyo (SHIYO) Сколько стоит shiyo (SHIYO) на сегодня? Актуальная цена SHIYO в USD – 0,00002407 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SHIYO в USD? $ 0,00002407 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SHIYO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация shiyo? Рыночная капитализация SHIYO составляет $ 24,07K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SHIYO? Циркулирующее предложение SHIYO составляет 999,48M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SHIYO? SHIYO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00088867 USD . Какова была минимальная цена SHIYO за все время (ATL)? SHIYO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00002226 USD . Каков объем торгов SHIYO? Объем торгов за последние 24 часа для SHIYO составляет -- USD . Вырастет ли SHIYO в цене в этом году? SHIYO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHIYO для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии shiyo (SHIYO)