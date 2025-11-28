Что такое SHARP

Токеномика Sharp Token (SHARP) Откройте для себя ключевую информацию о Sharp Token (SHARP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Sharp Token (SHARP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sharp Token (SHARP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,26M Общее предложение: $ 68,23B Оборотное предложение: $ 2,98B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 395,58M Исторический максимум: $ 0,0120001 Исторический минимум: $ 0,00326327 Текущая цена: $ 0,00579776 Узнайте больше о цене Sharp Token (SHARP) Купить SHARP сейчас!

Информация о Sharp Token (SHARP) Официальный сайт: https://sharpeconomy.org/ Whitepaper: https://docs.sharpeconomy.org/sharp-token-whitepaper-2.0-1.pdf

Токеномика Sharp Token (SHARP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sharp Token (SHARP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHARP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHARP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHARP, изучите текущую цену SHARP!

Прогноз цены SHARP Хотите узнать, куда может двигаться SHARP? Наша страница прогноза цены SHARP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SHARP прямо сейчас!

