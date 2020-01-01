Токеномика SCOOP (SCOOP)

Токеномика SCOOP (SCOOP)

Откройте для себя ключевую информацию о SCOOP (SCOOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SCOOP (SCOOP)

SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop.

Официальный сайт:
https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt

Токеномика и анализ цен SCOOP (SCOOP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SCOOP (SCOOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 101,43K
$ 101,43K$ 101,43K
Общее предложение:
$ 999,68M
$ 999,68M$ 999,68M
Оборотное предложение:
$ 999,68M
$ 999,68M$ 999,68M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 101,43K
$ 101,43K$ 101,43K
Исторический максимум:
$ 0,00160071
$ 0,00160071$ 0,00160071
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00010147
$ 0,00010147$ 0,00010147

Токеномика SCOOP (SCOOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SCOOP (SCOOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SCOOP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SCOOP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCOOP, изучите текущую цену SCOOP!

Прогноз цены SCOOP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.