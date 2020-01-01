Токеномика SCOOP (SCOOP) Откройте для себя ключевую информацию о SCOOP (SCOOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SCOOP (SCOOP) SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop. Официальный сайт: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt Купить SCOOP сейчас!

Токеномика и анализ цен SCOOP (SCOOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SCOOP (SCOOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 101,43K $ 101,43K $ 101,43K Общее предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M Оборотное предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 101,43K $ 101,43K $ 101,43K Исторический максимум: $ 0,00160071 $ 0,00160071 $ 0,00160071 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010147 $ 0,00010147 $ 0,00010147 Узнайте больше о цене SCOOP (SCOOP)

Токеномика SCOOP (SCOOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SCOOP (SCOOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCOOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCOOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCOOP, изучите текущую цену SCOOP!

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