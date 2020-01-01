Токеномика swarms (SWARMS)

Токеномика swarms (SWARMS)

Откройте для себя ключевую информацию о swarms (SWARMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о swarms (SWARMS)

Swarms стремится стать окончательной и наиболее надежной платформой для многозадачных LLM-агентов, предоставляя разработчикам инструменты для автоматизации бизнес-операций с минимальными усилиями. Платформа предлагает широкий выбор архитектур роя агентов, бесшовную интеграцию с третьими сторонами и непревзойденную простоту в использовании. С помощью Swarms разработчики могут организовывать умные и масштабируемые экосистемы агентов, способные автоматизировать сложные бизнес-процессы.

Официальный сайт:
https://swarms.world/
Whitepaper:
https://docs.swarms.world/en/latest/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/74SBV4zDXxTRgv1pEMoECskKBkZHc2yGPnc7GYVepump

Токеномика и анализ цен swarms (SWARMS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене swarms (SWARMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,84M
$ 18,84M$ 18,84M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M$ 999,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,623
$ 0,623$ 0,623
Исторический минимум:
$ 0,000251863741262176
$ 0,000251863741262176$ 0,000251863741262176
Текущая цена:
$ 0,01884
$ 0,01884$ 0,01884

Токеномика swarms (SWARMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики swarms (SWARMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SWARMS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SWARMS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWARMS, изучите текущую цену SWARMS!

Как купить SWARMS

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История цены swarms (SWARMS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.