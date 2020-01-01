Токеномика swarms (SWARMS) Откройте для себя ключевую информацию о swarms (SWARMS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о swarms (SWARMS) Swarms стремится стать окончательной и наиболее надежной платформой для многозадачных LLM-агентов, предоставляя разработчикам инструменты для автоматизации бизнес-операций с минимальными усилиями. Платформа предлагает широкий выбор архитектур роя агентов, бесшовную интеграцию с третьими сторонами и непревзойденную простоту в использовании. С помощью Swarms разработчики могут организовывать умные и масштабируемые экосистемы агентов, способные автоматизировать сложные бизнес-процессы. Официальный сайт: https://swarms.world/ Whitepaper: https://docs.swarms.world/en/latest/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/74SBV4zDXxTRgv1pEMoECskKBkZHc2yGPnc7GYVepump Купить SWARMS сейчас!

Токеномика и анализ цен swarms (SWARMS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене swarms (SWARMS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,84M $ 18,84M $ 18,84M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,623 $ 0,623 $ 0,623 Исторический минимум: $ 0,000251863741262176 $ 0,000251863741262176 $ 0,000251863741262176 Текущая цена: $ 0,01884 $ 0,01884 $ 0,01884 Узнайте больше о цене swarms (SWARMS)

Токеномика swarms (SWARMS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики swarms (SWARMS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWARMS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWARMS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWARMS, изучите текущую цену SWARMS!

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