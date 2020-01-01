Токеномика tokenbot (CLANKER) Откройте для себя ключевую информацию о tokenbot (CLANKER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о tokenbot (CLANKER) CLANKER – это мемкоин в сети Base. Официальный сайт: https://www.clanker.world/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x1bc0c42215582d5a085795f4badbac3ff36d1bcb Купить CLANKER сейчас!

Токеномика и анализ цен tokenbot (CLANKER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене tokenbot (CLANKER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,52M $ 45,52M $ 45,52M Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,52M $ 45,52M $ 45,52M Исторический максимум: $ 150,42 $ 150,42 $ 150,42 Исторический минимум: $ 0,003874854309073287 $ 0,003874854309073287 $ 0,003874854309073287 Текущая цена: $ 45,52 $ 45,52 $ 45,52 Узнайте больше о цене tokenbot (CLANKER)

Токеномика tokenbot (CLANKER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики tokenbot (CLANKER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLANKER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLANKER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLANKER, изучите текущую цену CLANKER!

Как купить CLANKER Заинтересованы в добавлении tokenbot (CLANKER) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CLANKER, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CLANKER на MEXC прямо сейчас!

История цены tokenbot (CLANKER) Анализ истории цены CLANKER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CLANKER прямо сейчас!

Прогноз цены CLANKER Хотите узнать, куда может двигаться CLANKER? Наша страница прогноза цены CLANKER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CLANKER прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!