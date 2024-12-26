Цена Savings USX (SUSX)
Текущая цена Savings USX (SUSX) сегодня составляет 1.052 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.07M USD. Цена SUSX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Savings USX:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 490.30 USD
- Изменение цены Savings USX в течение дня составляет +0.02%
- Оборотное предложение составляет 1.01M USD
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За сегодня изменение цены Savings USX на USD составило $ +0.00018037.
За последние 30 дней изменение цены Savings USX на USD составило $ +0.0169557152.
За последние 60 дней изменение цены Savings USX на USD составило $ +0.0171163556.
За последние 90 дней изменение цены Savings USX на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00018037
|+0.02%
|30 дней
|$ +0.0169557152
|+1.61%
|60 дней
|$ +0.0171163556
|+1.63%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Savings USX: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.22%
+0.02%
+0.53%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX.
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|1 SUSX к AUD
A$1.6832
|1 SUSX к GBP
￡0.83108
|1 SUSX к EUR
€1.00992
|1 SUSX к USD
$1.052
|1 SUSX к MYR
RM4.71296
|1 SUSX к TRY
₺36.99884
|1 SUSX к JPY
¥165.3744
|1 SUSX к RUB
₽105.16844
|1 SUSX к INR
₹89.86184
|1 SUSX к IDR
Rp16,967.73956
|1 SUSX к PHP
₱61.71032
|1 SUSX к EGP
￡E.53.52576
|1 SUSX к BRL
R$7.07996
|1 SUSX к CAD
C$1.50436
|1 SUSX к BDT
৳125.5036
|1 SUSX к NGN
₦1,625.96068
|1 SUSX к UAH
₴44.03672
|1 SUSX к VES
Bs53.652
|1 SUSX к PKR
Rs292.38236
|1 SUSX к KZT
₸544.23116
|1 SUSX к THB
฿35.9258
|1 SUSX к TWD
NT$34.37936
|1 SUSX к CHF
Fr0.93628
|1 SUSX к HKD
HK$8.16352
|1 SUSX к MAD
.د.م10.58312