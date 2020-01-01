Токеномика SAUDI PEPE (SAUDIPEPE) Откройте для себя ключевую информацию о SAUDI PEPE (SAUDIPEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SAUDI PEPE (SAUDIPEPE) SAUDI PEPE is here to bring you infinite wealth. You missed the chance to be invested early in an extremely bullish memecoin and missed hundreds of millions of market caps and many Xs such as with $Doge or $SHIB or $PEPE? No problem! $SAUDIPEPE is destined to become one of the biggest memecoins and join the elite league. Be part of the incredible journey and feel the power of the Saudis! With utilities like NFTs, P2E Gaming, AI Services, Liquid Staking, SAUDI PEPE will be able to offer a variety of very interesting and useful things for its investors. Официальный сайт: https://saudipepecoin.com Купить SAUDIPEPE сейчас!

Токеномика и анализ цен SAUDI PEPE (SAUDIPEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAUDI PEPE (SAUDIPEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,81K $ 16,81K $ 16,81K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000168 $ 0,00000168 $ 0,00000168 Узнайте больше о цене SAUDI PEPE (SAUDIPEPE)

Токеномика SAUDI PEPE (SAUDIPEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SAUDI PEPE (SAUDIPEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAUDIPEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAUDIPEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAUDIPEPE, изучите текущую цену SAUDIPEPE!

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