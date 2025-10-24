Что такое Sakai Vault (SAKAI)

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience. With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

Источник Sakai Vault (SAKAI) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Sakai Vault (SAKAI)

Понимание токеномики Sakai Vault (SAKAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SAKAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sakai Vault (SAKAI) Сколько стоит Sakai Vault (SAKAI) на сегодня? Актуальная цена SAKAI в USD – 0,03446772 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SAKAI в USD? $ 0,03446772 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SAKAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Sakai Vault? Рыночная капитализация SAKAI составляет $ 123,87K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SAKAI? Циркулирующее предложение SAKAI составляет 3,59M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SAKAI? SAKAI достиг максимальной цены (ATH) в 12,21 USD . Какова была минимальная цена SAKAI за все время (ATL)? SAKAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,02819608 USD . Каков объем торгов SAKAI? Объем торгов за последние 24 часа для SAKAI составляет -- USD . Вырастет ли SAKAI в цене в этом году? SAKAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAKAI для более подробного анализа.

