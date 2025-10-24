Текущая цена Sakai Vault сегодня составляет 0,03446772 USD. Следите за обновлениями цены SAKAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAKAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Sakai Vault сегодня составляет 0,03446772 USD. Следите за обновлениями цены SAKAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SAKAI прямо сейчас на MEXC.

Цена Sakai Vault (SAKAI)

Текущая цена 1 SAKAI в USD:

$0,03446831
$0,03446831$0,03446831
+1,40%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены Sakai Vault (SAKAI) в реальном времени
Информация о ценах Sakai Vault (SAKAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03335277
$ 0,03335277$ 0,03335277
Мин 24Ч
$ 0,0349367
$ 0,0349367$ 0,0349367
Макс 24Ч

$ 0,03335277
$ 0,03335277$ 0,03335277

$ 0,0349367
$ 0,0349367$ 0,0349367

$ 12,21
$ 12,21$ 12,21

$ 0,02819608
$ 0,02819608$ 0,02819608

+3,28%

+1,45%

+0,65%

+0,65%

Текущая цена Sakai Vault (SAKAI) составляет $0,03446772. За последние 24 часа SAKAI торговался в диапазоне от $ 0,03335277 до $ 0,0349367, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SAKAI за все время составляет $ 12,21, а минимальная – $ 0,02819608.

Что касается краткосрочной динамики, SAKAI изменился на +3,28% за последний час, на +1,45% за 24 часа и на +0,65% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Sakai Vault (SAKAI)

$ 123,87K
$ 123,87K$ 123,87K

--
----

$ 275,74K
$ 275,74K$ 275,74K

3,59M
3,59M 3,59M

8 000 000,0
8 000 000,0 8 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Sakai Vault составляет $ 123,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SAKAI составляет 3,59M, а общее предложение – 8000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 275,74K.

История цен Sakai Vault (SAKAI) в USD

За сегодня изменение цены Sakai Vault на USD составило $ +0,00049384.
За последние 30 дней изменение цены Sakai Vault на USD составило $ +0,0032566342.
За последние 60 дней изменение цены Sakai Vault на USD составило $ +0,0028553679.
За последние 90 дней изменение цены Sakai Vault на USD составило $ -0,00611575965142958.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00049384+1,45%
30 дней$ +0,0032566342+9,45%
60 дней$ +0,0028553679+8,28%
90 дней$ -0,00611575965142958-15,06%

Что такое Sakai Vault (SAKAI)

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Sakai Vault (SAKAI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Sakai Vault (USD)

Сколько будет стоить Sakai Vault (SAKAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sakai Vault (SAKAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sakai Vault.

Проверьте прогноз цены Sakai Vault!

SAKAI на местную валюту

Токеномика Sakai Vault (SAKAI)

Понимание токеномики Sakai Vault (SAKAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SAKAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sakai Vault (SAKAI)

Сколько стоит Sakai Vault (SAKAI) на сегодня?
Актуальная цена SAKAI в USD – 0,03446772 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SAKAI в USD?
Текущая цена SAKAI в USD составляет $ 0,03446772. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Sakai Vault?
Рыночная капитализация SAKAI составляет $ 123,87K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SAKAI?
Циркулирующее предложение SAKAI составляет 3,59M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SAKAI?
SAKAI достиг максимальной цены (ATH) в 12,21 USD.
Какова была минимальная цена SAKAI за все время (ATL)?
SAKAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,02819608 USD.
Каков объем торгов SAKAI?
Объем торгов за последние 24 часа для SAKAI составляет -- USD.
Вырастет ли SAKAI в цене в этом году?
SAKAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAKAI для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.