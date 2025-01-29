Цена Sage Market (SAGE)
Текущая цена Sage Market (SAGE) сегодня составляет 0.04201904 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.78M USD. Цена SAGE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Sage Market:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 125.89K USD
- Изменение цены Sage Market в течение дня составляет -10.67%
- Оборотное предложение составляет 90.00M USD
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За сегодня изменение цены Sage Market на USD составило $ -0.00502123938975094.
За последние 30 дней изменение цены Sage Market на USD составило $ -0.0114601301.
За последние 60 дней изменение цены Sage Market на USD составило $ -0.0049064498.
За последние 90 дней изменение цены Sage Market на USD составило $ +0.02832111967526449.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00502123938975094
|-10.67%
|30 дней
|$ -0.0114601301
|-27.27%
|60 дней
|$ -0.0049064498
|-11.67%
|90 дней
|$ +0.02832111967526449
|+206.75%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Sage Market: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.25%
-10.67%
-34.25%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications.
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|1 SAGE к AUD
A$0.067230464
|1 SAGE к GBP
￡0.033615232
|1 SAGE к EUR
€0.039918088
|1 SAGE к USD
$0.04201904
|1 SAGE к MYR
RM0.1844635856
|1 SAGE к TRY
₺1.5026008704
|1 SAGE к JPY
¥6.5205146272
|1 SAGE к RUB
₽4.11786592
|1 SAGE к INR
₹3.6380084832
|1 SAGE к IDR
Rp677.7263567312
|1 SAGE к PHP
₱2.4551725072
|1 SAGE к EGP
￡E.2.1101961888
|1 SAGE к BRL
R$0.245811384
|1 SAGE к CAD
C$0.0600872272
|1 SAGE к BDT
৳5.101111456
|1 SAGE к NGN
₦65.2467451216
|1 SAGE к UAH
₴1.7656400608
|1 SAGE к VES
Bs2.39508528
|1 SAGE к PKR
Rs11.7073449248
|1 SAGE к KZT
₸21.6927495904
|1 SAGE к THB
฿1.4156214576
|1 SAGE к TWD
NT$1.3794850832
|1 SAGE к CHF
Fr0.037817136
|1 SAGE к HKD
HK$0.3269081312
|1 SAGE к MAD
.د.م0.4201904