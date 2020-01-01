Токеномика Sage Market (SAGE) Откройте для себя ключевую информацию о Sage Market (SAGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sage Market (SAGE) An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications. Официальный сайт: https://www.sagestudios.ai/ Купить SAGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Sage Market (SAGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sage Market (SAGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 90,00M $ 90,00M $ 90,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,51M $ 1,51M $ 1,51M Исторический максимум: $ 0,115059 $ 0,115059 $ 0,115059 Исторический минимум: $ 0,00401888 $ 0,00401888 $ 0,00401888 Текущая цена: $ 0,01506641 $ 0,01506641 $ 0,01506641 Узнайте больше о цене Sage Market (SAGE)

Токеномика Sage Market (SAGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sage Market (SAGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAGE, изучите текущую цену SAGE!

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