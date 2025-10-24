Текущая цена ROY сегодня составляет 0,00132427 USD. Следите за обновлениями цены ROY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ROY сегодня составляет 0,00132427 USD. Следите за обновлениями цены ROY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ROY

Информация о цене ROY

Официальный сайт ROY

Токеномика ROY

Прогноз цен ROY

Логотип ROY

Цена ROY (ROY)

Не в листинге

Текущая цена 1 ROY в USD:

$0,00132427
-17,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ROY (ROY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:01:36 (UTC+8)

Информация о ценах ROY (ROY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00121059
Мин 24Ч
$ 0,00172545
Макс 24Ч

$ 0,00121059
$ 0,00172545
$ 0,00608046
$ 0,00048689
+2,45%

-17,30%

-40,62%

-40,62%

Текущая цена ROY (ROY) составляет $0,00132427. За последние 24 часа ROY торговался в диапазоне от $ 0,00121059 до $ 0,00172545, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ROY за все время составляет $ 0,00608046, а минимальная – $ 0,00048689.

Что касается краткосрочной динамики, ROY изменился на +2,45% за последний час, на -17,30% за 24 часа и на -40,62% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ROY (ROY)

$ 1,32M
--
$ 1,32M
1000,00M
999 995 954,434653
Текущая рыночная капитализация ROY составляет $ 1,32M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROY составляет 1000,00M, а общее предложение – 999995954.434653. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,32M.

История цен ROY (ROY) в USD

За сегодня изменение цены ROY на USD составило $ -0,000277065744959322.
За последние 30 дней изменение цены ROY на USD составило $ +0,0006460938.
За последние 60 дней изменение цены ROY на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ROY на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000277065744959322-17,30%
30 дней$ +0,0006460938+48,79%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое ROY (ROY)

ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell’s history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.

Источник ROY (ROY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ROY (USD)

Сколько будет стоить ROY (ROY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ROY (ROY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ROY.

Проверьте прогноз цены ROY!

ROY на местную валюту

Токеномика ROY (ROY)

Понимание токеномики ROY (ROY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ROY (ROY)

Сколько стоит ROY (ROY) на сегодня?
Актуальная цена ROY в USD – 0,00132427 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ROY в USD?
Текущая цена ROY в USD составляет $ 0,00132427. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ROY?
Рыночная капитализация ROY составляет $ 1,32M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ROY?
Циркулирующее предложение ROY составляет 1000,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ROY?
ROY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00608046 USD.
Какова была минимальная цена ROY за все время (ATL)?
ROY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00048689 USD.
Каков объем торгов ROY?
Объем торгов за последние 24 часа для ROY составляет -- USD.
Вырастет ли ROY в цене в этом году?
ROY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:01:36 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.