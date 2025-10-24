Что такое ROY (ROY)

ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell's history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.

Источник ROY (ROY) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ROY (ROY) Сколько стоит ROY (ROY) на сегодня? Актуальная цена ROY в USD – 0,00132427 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ROY в USD? $ 0,00132427 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ROY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ROY? Рыночная капитализация ROY составляет $ 1,32M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ROY? Циркулирующее предложение ROY составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ROY? ROY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00608046 USD . Какова была минимальная цена ROY за все время (ATL)? ROY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00048689 USD . Каков объем торгов ROY? Объем торгов за последние 24 часа для ROY составляет -- USD . Вырастет ли ROY в цене в этом году? ROY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROY для более подробного анализа.

