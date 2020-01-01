Токеномика ROOMCON (ROOMCON) Откройте для себя ключевую информацию о ROOMCON (ROOMCON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ROOMCON (ROOMCON) ROOMCON is a DeSci project on the BNB Chain that funds cutting-edge scientific research, and other starting with room-temperature superconductors. Our goal is to connect crypto communities with real-world innovation by supporting researchers and launching verified scientific breakthroughs to the public.soWe support companies conducting research on room-temperature superconductors #desci love it science Официальный сайт: https://www.roomcontoken.xyz/ Whitepaper: https://www.roomcontoken.xyz/ Купить ROOMCON сейчас!

Токеномика и анализ цен ROOMCON (ROOMCON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ROOMCON (ROOMCON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,54K $ 23,54K $ 23,54K Общее предложение: $ 762,50M $ 762,50M $ 762,50M Оборотное предложение: $ 762,50M $ 762,50M $ 762,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,54K $ 23,54K $ 23,54K Исторический максимум: $ 0,00533711 $ 0,00533711 $ 0,00533711 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ROOMCON (ROOMCON)

Токеномика ROOMCON (ROOMCON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ROOMCON (ROOMCON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROOMCON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROOMCON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROOMCON, изучите текущую цену ROOMCON!

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