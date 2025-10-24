Что такое ROOKIE CARD (ROOKIE)

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects. Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail. ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects. Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ROOKIE CARD (ROOKIE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены ROOKIE CARD (USD)

Сколько будет стоить ROOKIE CARD (ROOKIE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ROOKIE CARD (ROOKIE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ROOKIE CARD.

Проверьте прогноз цены ROOKIE CARD!

ROOKIE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика ROOKIE CARD (ROOKIE)

Понимание токеномики ROOKIE CARD (ROOKIE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROOKIE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ROOKIE CARD (ROOKIE) Сколько стоит ROOKIE CARD (ROOKIE) на сегодня? Актуальная цена ROOKIE в USD – 0,00002027 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ROOKIE в USD? $ 0,00002027 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ROOKIE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ROOKIE CARD? Рыночная капитализация ROOKIE составляет $ 20,27K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ROOKIE? Циркулирующее предложение ROOKIE составляет 999,93M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ROOKIE? ROOKIE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00038561 USD . Какова была минимальная цена ROOKIE за все время (ATL)? ROOKIE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001836 USD . Каков объем торгов ROOKIE? Объем торгов за последние 24 часа для ROOKIE составляет -- USD . Вырастет ли ROOKIE в цене в этом году? ROOKIE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROOKIE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии ROOKIE CARD (ROOKIE)