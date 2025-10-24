Текущая цена ROOKIE CARD сегодня составляет 0,00002027 USD. Следите за обновлениями цены ROOKIE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROOKIE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ROOKIE CARD сегодня составляет 0,00002027 USD. Следите за обновлениями цены ROOKIE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROOKIE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ROOKIE

Информация о цене ROOKIE

Официальный сайт ROOKIE

Токеномика ROOKIE

Прогноз цен ROOKIE

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип ROOKIE CARD

Цена ROOKIE CARD (ROOKIE)

Не в листинге

Текущая цена 1 ROOKIE в USD:

--
----
+6,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ROOKIE CARD (ROOKIE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:25:30 (UTC+8)

Информация о ценах ROOKIE CARD (ROOKIE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00001864
$ 0,00001864$ 0,00001864
Мин 24Ч
$ 0,00002038
$ 0,00002038$ 0,00002038
Макс 24Ч

$ 0,00001864
$ 0,00001864$ 0,00001864

$ 0,00002038
$ 0,00002038$ 0,00002038

$ 0,00038561
$ 0,00038561$ 0,00038561

$ 0,00001836
$ 0,00001836$ 0,00001836

+1,06%

+6,19%

-23,75%

-23,75%

Текущая цена ROOKIE CARD (ROOKIE) составляет $0,00002027. За последние 24 часа ROOKIE торговался в диапазоне от $ 0,00001864 до $ 0,00002038, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ROOKIE за все время составляет $ 0,00038561, а минимальная – $ 0,00001836.

Что касается краткосрочной динамики, ROOKIE изменился на +1,06% за последний час, на +6,19% за 24 часа и на -23,75% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ROOKIE CARD (ROOKIE)

$ 20,27K
$ 20,27K$ 20,27K

--
----

$ 20,27K
$ 20,27K$ 20,27K

999,93M
999,93M 999,93M

999 926 049,93321
999 926 049,93321 999 926 049,93321

Текущая рыночная капитализация ROOKIE CARD составляет $ 20,27K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROOKIE составляет 999,93M, а общее предложение – 999926049.93321. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,27K.

История цен ROOKIE CARD (ROOKIE) в USD

За сегодня изменение цены ROOKIE CARD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ROOKIE CARD на USD составило $ -0,0000133264.
За последние 60 дней изменение цены ROOKIE CARD на USD составило $ -0,0000179316.
За последние 90 дней изменение цены ROOKIE CARD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,19%
30 дней$ -0,0000133264-65,74%
60 дней$ -0,0000179316-88,46%
90 дней$ 0--

Что такое ROOKIE CARD (ROOKIE)

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects.

Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ROOKIE CARD (ROOKIE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ROOKIE CARD (USD)

Сколько будет стоить ROOKIE CARD (ROOKIE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ROOKIE CARD (ROOKIE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ROOKIE CARD.

Проверьте прогноз цены ROOKIE CARD!

ROOKIE на местную валюту

Токеномика ROOKIE CARD (ROOKIE)

Понимание токеномики ROOKIE CARD (ROOKIE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROOKIE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ROOKIE CARD (ROOKIE)

Сколько стоит ROOKIE CARD (ROOKIE) на сегодня?
Актуальная цена ROOKIE в USD – 0,00002027 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ROOKIE в USD?
Текущая цена ROOKIE в USD составляет $ 0,00002027. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ROOKIE CARD?
Рыночная капитализация ROOKIE составляет $ 20,27K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ROOKIE?
Циркулирующее предложение ROOKIE составляет 999,93M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ROOKIE?
ROOKIE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00038561 USD.
Какова была минимальная цена ROOKIE за все время (ATL)?
ROOKIE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001836 USD.
Каков объем торгов ROOKIE?
Объем торгов за последние 24 часа для ROOKIE составляет -- USD.
Вырастет ли ROOKIE в цене в этом году?
ROOKIE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROOKIE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:25:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ROOKIE CARD (ROOKIE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.