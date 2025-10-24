Что такое Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto's over-inflated promises and speculative absurdity. We're looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol. Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP's integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin 's tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

Прогноз цены Roadmap Coin (USD)

Сколько будет стоить Roadmap Coin (RDMP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Roadmap Coin (RDMP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Roadmap Coin.

Токеномика Roadmap Coin (RDMP)

Понимание токеномики Roadmap Coin (RDMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RDMP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Roadmap Coin (RDMP) Сколько стоит Roadmap Coin (RDMP) на сегодня? Актуальная цена RDMP в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RDMP в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RDMP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Roadmap Coin? Рыночная капитализация RDMP составляет $ 9,71K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RDMP? Циркулирующее предложение RDMP составляет 999,77M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RDMP? RDMP достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена RDMP за все время (ATL)? RDMP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RDMP? Объем торгов за последние 24 часа для RDMP составляет -- USD . Вырастет ли RDMP в цене в этом году? RDMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RDMP для более подробного анализа.

