Текущая цена Roadmap Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RDMP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RDMP прямо сейчас на MEXC.

График цены Roadmap Coin (RDMP) в реальном времени
Информация о ценах Roadmap Coin (RDMP) (USD)

Текущая цена Roadmap Coin (RDMP) составляет --. За последние 24 часа RDMP торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RDMP за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RDMP изменился на +0,14% за последний час, на +10,23% за 24 часа и на +16,50% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Roadmap Coin (RDMP)

Текущая рыночная капитализация Roadmap Coin составляет $ 9,71K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RDMP составляет 999,77M, а общее предложение – 999772236.4936469. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,71K.

История цен Roadmap Coin (RDMP) в USD

За сегодня изменение цены Roadmap Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Roadmap Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Roadmap Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Roadmap Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+10,23%
30 дней$ 0-26,19%
60 дней$ 0-36,14%
90 дней$ 0--

Что такое Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Roadmap Coin (RDMP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Roadmap Coin (USD)

Сколько будет стоить Roadmap Coin (RDMP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Roadmap Coin (RDMP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Roadmap Coin.

Проверьте прогноз цены Roadmap Coin!

RDMP на местную валюту

Токеномика Roadmap Coin (RDMP)

Понимание токеномики Roadmap Coin (RDMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RDMP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Roadmap Coin (RDMP)

Сколько стоит Roadmap Coin (RDMP) на сегодня?
Актуальная цена RDMP в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RDMP в USD?
Текущая цена RDMP в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Roadmap Coin?
Рыночная капитализация RDMP составляет $ 9,71K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RDMP?
Циркулирующее предложение RDMP составляет 999,77M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RDMP?
RDMP достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена RDMP за все время (ATL)?
RDMP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RDMP?
Объем торгов за последние 24 часа для RDMP составляет -- USD.
Вырастет ли RDMP в цене в этом году?
RDMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RDMP для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Roadmap Coin (RDMP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.