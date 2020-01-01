Токеномика RivusDAO (RIVUS) Откройте для себя ключевую информацию о RivusDAO (RIVUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RivusDAO (RIVUS) RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector. Официальный сайт: https://www.rivusdao.xyz/ Whitepaper: https://docs.rivusdao.xyz/ Купить RIVUS сейчас!

Токеномика и анализ цен RivusDAO (RIVUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RivusDAO (RIVUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,92K $ 9,92K $ 9,92K Общее предложение: $ 987,50M $ 987,50M $ 987,50M Оборотное предложение: $ 294,67M $ 294,67M $ 294,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,24K $ 33,24K $ 33,24K Исторический максимум: $ 0,104882 $ 0,104882 $ 0,104882 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене RivusDAO (RIVUS)

Токеномика RivusDAO (RIVUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RivusDAO (RIVUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIVUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIVUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIVUS, изучите текущую цену RIVUS!

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