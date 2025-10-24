Текущая цена Ripplebids сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены XRPB-SOL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XRPB-SOL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ripplebids сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены XRPB-SOL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XRPB-SOL прямо сейчас на MEXC.

Цена Ripplebids (XRPB-SOL)

Текущая цена 1 XRPB-SOL в USD:

--
----
+1,40%1D
График цены Ripplebids (XRPB-SOL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:24:51 (UTC+8)

Информация о ценах Ripplebids (XRPB-SOL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,00%

+1,44%

-17,35%

-17,35%

Текущая цена Ripplebids (XRPB-SOL) составляет --. За последние 24 часа XRPB-SOL торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XRPB-SOL за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, XRPB-SOL изменился на +1,00% за последний час, на +1,44% за 24 часа и на -17,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ripplebids (XRPB-SOL)

$ 7,21K
$ 7,21K$ 7,21K

--
----

$ 7,21K
$ 7,21K$ 7,21K

999,86M
999,86M 999,86M

999 864 505,638292
999 864 505,638292 999 864 505,638292

Текущая рыночная капитализация Ripplebids составляет $ 7,21K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XRPB-SOL составляет 999,86M, а общее предложение – 999864505.638292. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,21K.

История цен Ripplebids (XRPB-SOL) в USD

За сегодня изменение цены Ripplebids на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ripplebids на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ripplebids на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ripplebids на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,44%
30 дней$ 0-73,15%
60 дней$ 0-71,47%
90 дней$ 0--

Что такое Ripplebids (XRPB-SOL)

RippleBids (XRPB) is a cross-chain ecommerce and auction marketplace where users can buy, sell, and trade real-world and digital assets. Built for speed and affordability, RippleBids integrates with the Solana blockchain and supports Phantom Wallet, enabling fast, low-cost transactions and easy wallet-based access. The platform charges only 1.5%–3.5% in seller fees, far lower than marketplaces like Amazon, eBay, or Etsy. XRPB powers listings, rewards, and premium seller tools across Solana, XRPL, and XRPL EVM.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ripplebids (XRPB-SOL)

Сколько стоит Ripplebids (XRPB-SOL) на сегодня?
Актуальная цена XRPB-SOL в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XRPB-SOL в USD?
Текущая цена XRPB-SOL в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ripplebids?
Рыночная капитализация XRPB-SOL составляет $ 7,21K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XRPB-SOL?
Циркулирующее предложение XRPB-SOL составляет 999,86M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XRPB-SOL?
XRPB-SOL достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена XRPB-SOL за все время (ATL)?
XRPB-SOL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов XRPB-SOL?
Объем торгов за последние 24 часа для XRPB-SOL составляет -- USD.
Вырастет ли XRPB-SOL в цене в этом году?
XRPB-SOL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XRPB-SOL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:24:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ripplebids (XRPB-SOL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.