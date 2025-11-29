Что такое XRPB-SOL

Токеномика и анализ цен Ripplebids (XRPB-SOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ripplebids (XRPB-SOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6.24K $ 6.24K $ 6.24K Общее предложение: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Оборотное предложение: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6.24K $ 6.24K $ 6.24K Исторический максимум: $ 0.00028007 $ 0.00028007 $ 0.00028007 Исторический минимум: $ 0.00000459 $ 0.00000459 $ 0.00000459 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ripplebids (XRPB-SOL)

Информация о Ripplebids (XRPB-SOL) Официальный сайт: https://www.ripplebids.com/ Whitepaper: https://www.ripplebids.com/whitepaper

Токеномика Ripplebids (XRPB-SOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ripplebids (XRPB-SOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XRPB-SOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XRPB-SOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XRPB-SOL, изучите текущую цену XRPB-SOL!

Прогноз цены XRPB-SOL Хотите узнать, куда может двигаться XRPB-SOL? Наша страница прогноза цены XRPB-SOL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

