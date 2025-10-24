Цена Ribbit on Base (RIBBIT)
Текущая цена Ribbit on Base (RIBBIT) составляет $0,00001936. За последние 24 часа RIBBIT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RIBBIT за все время составляет $ 0,00050938, а минимальная – $ 0,00001566.
Что касается краткосрочной динамики, RIBBIT изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Ribbit on Base составляет $ 19,36K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RIBBIT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,36K.
За сегодня изменение цены Ribbit on Base на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ribbit on Base на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Ribbit on Base на USD составило $ -0,0000093952.
За последние 90 дней изменение цены Ribbit on Base на USD составило $ 0.
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0,0000000000
|0,00%
|60 дней
|$ -0,0000093952
|-48,52%
|90 дней
|$ 0
|--
Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.
If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕
But beneath the memes lies a deeper heartbeat.
Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.
This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.
