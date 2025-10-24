Что такое Retsa (RETSA)

Retsa stirs the midnight brew. The toad leaps. The story wakes. 🌙 ⚗️. The first decentralized native IP aimed create real world toys developed by bnb chain native builders and KOLs. Retsa is the first decentralized, blockchain-native intellectual property designed to bridge digital communities with physical products. Built by experienced BNB Chain developers and key opinion leaders (KOLs), the project's core purpose is to create collectible real-world toys and merchandise directly linked to its on-chain ecosystem. By leveraging decentralized ownership and community collaboration, Retsa transforms storytelling into tangible utility—merging digital culture, narrative IP, and blockchain-verified collectibles into a scalable, real-world product line.

Прогноз цены Retsa (USD)

Сколько будет стоить Retsa (RETSA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Retsa (RETSA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Retsa.

Токеномика Retsa (RETSA)

Понимание токеномики Retsa (RETSA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RETSA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Retsa (RETSA) Сколько стоит Retsa (RETSA) на сегодня? Актуальная цена RETSA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RETSA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RETSA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Retsa? Рыночная капитализация RETSA составляет $ 7,61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RETSA? Циркулирующее предложение RETSA составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) RETSA? RETSA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00194489 USD . Какова была минимальная цена RETSA за все время (ATL)? RETSA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RETSA? Объем торгов за последние 24 часа для RETSA составляет -- USD . Вырастет ли RETSA в цене в этом году? RETSA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RETSA для более подробного анализа.

