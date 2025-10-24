Что такое Rattler (RTR)

First Snake Of Abstract 🐍 RATTLER (RTR), an African Green Venomous Snake, seeks vengeance for its parent’s murder by penguins who now control the Abstract chain. He is summoned on the Abstract Chain by a cunning strategist who knows the culprits behind RTR’s parent’s Assassination ⚔️ Beware: this snake may betray its summoner! Question is, will you hold your bags until the mastermind’s revealed? 😈🫰 First Snake Of Abstract 🐍 RATTLER (RTR), an African Green Venomous Snake, seeks vengeance for its parent’s murder by penguins who now control the Abstract chain. He is summoned on the Abstract Chain by a cunning strategist who knows the culprits behind RTR’s parent’s Assassination ⚔️ Beware: this snake may betray its summoner! Question is, will you hold your bags until the mastermind’s revealed? 😈🫰

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Rattler (RTR) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Rattler (USD)

Сколько будет стоить Rattler (RTR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Rattler (RTR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Rattler.

Проверьте прогноз цены Rattler!

RTR на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Rattler (RTR)

Понимание токеномики Rattler (RTR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RTR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Rattler (RTR) Сколько стоит Rattler (RTR) на сегодня? Актуальная цена RTR в USD – 0,00000538 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RTR в USD? $ 0,00000538 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RTR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Rattler? Рыночная капитализация RTR составляет $ 5,32K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RTR? Циркулирующее предложение RTR составляет 990,08M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RTR? RTR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00010235 USD . Какова была минимальная цена RTR за все время (ATL)? RTR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000527 USD . Каков объем торгов RTR? Объем торгов за последние 24 часа для RTR составляет -- USD . Вырастет ли RTR в цене в этом году? RTR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RTR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Rattler (RTR)