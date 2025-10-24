Текущая цена Raise The Colours сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены COLOURS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COLOURS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Raise The Colours сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены COLOURS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COLOURS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о COLOURS

Информация о цене COLOURS

Официальный сайт COLOURS

Токеномика COLOURS

Прогноз цен COLOURS

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Raise The Colours

Цена Raise The Colours (COLOURS)

Не в листинге

Текущая цена 1 COLOURS в USD:

--
----
+6,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Raise The Colours (COLOURS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:22:46 (UTC+8)

Информация о ценах Raise The Colours (COLOURS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,96%

+6,03%

-2,95%

-2,95%

Текущая цена Raise The Colours (COLOURS) составляет --. За последние 24 часа COLOURS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена COLOURS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, COLOURS изменился на +0,96% за последний час, на +6,03% за 24 часа и на -2,95% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Raise The Colours (COLOURS)

$ 10,87K
$ 10,87K$ 10,87K

--
----

$ 10,87K
$ 10,87K$ 10,87K

999,85M
999,85M 999,85M

999 847 303,7874129
999 847 303,7874129 999 847 303,7874129

Текущая рыночная капитализация Raise The Colours составляет $ 10,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение COLOURS составляет 999,85M, а общее предложение – 999847303.7874129. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,87K.

История цен Raise The Colours (COLOURS) в USD

За сегодня изменение цены Raise The Colours на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Raise The Colours на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Raise The Colours на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Raise The Colours на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,03%
30 дней$ 0-1,48%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Raise The Colours (COLOURS)

$COLOURS is a meme coin tied to the 'Raise The Colours' movement, which leverages British flag symbolism and cultural identity themes. The narrative connects to Elon Musk's engagement with British flag-related content, positioning the token within broader online discussions about national pride. The movement reinterprets traditional symbolism through contemporary internet culture founder Andy Saxon.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Raise The Colours (COLOURS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Raise The Colours (USD)

Сколько будет стоить Raise The Colours (COLOURS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Raise The Colours (COLOURS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Raise The Colours.

Проверьте прогноз цены Raise The Colours!

COLOURS на местную валюту

Токеномика Raise The Colours (COLOURS)

Понимание токеномики Raise The Colours (COLOURS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COLOURS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Raise The Colours (COLOURS)

Сколько стоит Raise The Colours (COLOURS) на сегодня?
Актуальная цена COLOURS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена COLOURS в USD?
Текущая цена COLOURS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Raise The Colours?
Рыночная капитализация COLOURS составляет $ 10,87K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение COLOURS?
Циркулирующее предложение COLOURS составляет 999,85M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) COLOURS?
COLOURS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена COLOURS за все время (ATL)?
COLOURS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов COLOURS?
Объем торгов за последние 24 часа для COLOURS составляет -- USD.
Вырастет ли COLOURS в цене в этом году?
COLOURS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COLOURS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:22:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Raise The Colours (COLOURS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.