Текущая цена RabbitX сегодня составляет 0,00097008 USD. Следите за обновлениями цены RBX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RBX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена RabbitX сегодня составляет 0,00097008 USD. Следите за обновлениями цены RBX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RBX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о RBX

Информация о цене RBX

Whitepaper RBX

Официальный сайт RBX

Токеномика RBX

Прогноз цен RBX

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип RabbitX

Цена RabbitX (RBX)

Не в листинге

Текущая цена 1 RBX в USD:

$0,00097008
$0,00097008$0,00097008
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены RabbitX (RBX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:07:02 (UTC+8)

Информация о ценах RabbitX (RBX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00097003
$ 0,00097003$ 0,00097003
Мин 24Ч
$ 0,00103884
$ 0,00103884$ 0,00103884
Макс 24Ч

$ 0,00097003
$ 0,00097003$ 0,00097003

$ 0,00103884
$ 0,00103884$ 0,00103884

$ 0,300034
$ 0,300034$ 0,300034

$ 0,00009996
$ 0,00009996$ 0,00009996

--

-0,00%

+21,18%

+21,18%

Текущая цена RabbitX (RBX) составляет $0,00097008. За последние 24 часа RBX торговался в диапазоне от $ 0,00097003 до $ 0,00103884, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RBX за все время составляет $ 0,300034, а минимальная – $ 0,00009996.

Что касается краткосрочной динамики, RBX изменился на -- за последний час, на -0,00% за 24 часа и на +21,18% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация RabbitX (RBX)

$ 581,94K
$ 581,94K$ 581,94K

--
----

$ 970,08K
$ 970,08K$ 970,08K

599,88M
599,88M 599,88M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация RabbitX составляет $ 581,94K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RBX составляет 599,88M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 970,08K.

История цен RabbitX (RBX) в USD

За сегодня изменение цены RabbitX на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены RabbitX на USD составило $ -0,0004723356.
За последние 60 дней изменение цены RabbitX на USD составило $ +0,0027943218.
За последние 90 дней изменение цены RabbitX на USD составило $ +0,000419154743102339.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,00%
30 дней$ -0,0004723356-48,69%
60 дней$ +0,0027943218+288,05%
90 дней$ +0,000419154743102339+76,08%

Что такое RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены RabbitX (USD)

Сколько будет стоить RabbitX (RBX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов RabbitX (RBX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для RabbitX.

Проверьте прогноз цены RabbitX!

RBX на местную валюту

Токеномика RabbitX (RBX)

Понимание токеномики RabbitX (RBX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RBX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RabbitX (RBX)

Сколько стоит RabbitX (RBX) на сегодня?
Актуальная цена RBX в USD – 0,00097008 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RBX в USD?
Текущая цена RBX в USD составляет $ 0,00097008. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация RabbitX?
Рыночная капитализация RBX составляет $ 581,94K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RBX?
Циркулирующее предложение RBX составляет 599,88M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RBX?
RBX достиг максимальной цены (ATH) в 0,300034 USD.
Какова была минимальная цена RBX за все время (ATL)?
RBX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00009996 USD.
Каков объем торгов RBX?
Объем торгов за последние 24 часа для RBX составляет -- USD.
Вырастет ли RBX в цене в этом году?
RBX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RBX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:07:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии RabbitX (RBX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.