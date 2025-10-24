Что такое RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world. What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on. History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023. What’s next for your project? Our roadmap includes: - launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates) - proof of real-time solvency - staking - trader rewards - options orderbook - multi-asset collateral - decentralised sequencer - layer 3 zk-rollup orderbook link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap What can your token be used for? - token will be used in the future for staking and rewards boost What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world. What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on. History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023. What’s next for your project? Our roadmap includes: launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)

proof of real-time solvency

staking

trader rewards

options orderbook

multi-asset collateral

decentralised sequencer

layer 3 zk-rollup orderbook link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap What can your token be used for? token will be used in the future for staking and rewards boost

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены RabbitX (USD)

Сколько будет стоить RabbitX (RBX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов RabbitX (RBX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для RabbitX.

Проверьте прогноз цены RabbitX!

RBX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика RabbitX (RBX)

Понимание токеномики RabbitX (RBX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RBX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RabbitX (RBX) Сколько стоит RabbitX (RBX) на сегодня? Актуальная цена RBX в USD – 0,00097008 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RBX в USD? $ 0,00097008 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RBX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация RabbitX? Рыночная капитализация RBX составляет $ 581,94K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RBX? Циркулирующее предложение RBX составляет 599,88M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RBX? RBX достиг максимальной цены (ATH) в 0,300034 USD . Какова была минимальная цена RBX за все время (ATL)? RBX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00009996 USD . Каков объем торгов RBX? Объем торгов за последние 24 часа для RBX составляет -- USD . Вырастет ли RBX в цене в этом году? RBX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RBX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии RabbitX (RBX)