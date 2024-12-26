Цена pumpBTC (PUMPBTC)
Текущая цена pumpBTC (PUMPBTC) сегодня составляет 98,370 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 524.01M USD. Цена PUMPBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка pumpBTC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 18.94K USD
- Изменение цены pumpBTC в течение дня составляет +1.85%
- Оборотное предложение составляет 5.33K USD
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За сегодня изменение цены pumpBTC на USD составило $ +1,784.86.
За последние 30 дней изменение цены pumpBTC на USD составило $ +3,989.7986670000.
За последние 60 дней изменение цены pumpBTC на USD составило $ +46,394.8923420000.
За последние 90 дней изменение цены pumpBTC на USD составило $ +34,043.17193308292.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +1,784.86
|+1.85%
|30 дней
|$ +3,989.7986670000
|+4.06%
|60 дней
|$ +46,394.8923420000
|+47.16%
|90 дней
|$ +34,043.17193308292
|+52.92%
Ознакомьтесь с последним анализом цен pumpBTC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.64%
+1.85%
-5.35%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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