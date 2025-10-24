Что такое pSOL (PSOL)

$PSOL is a wrapped version of SOL introduced to improve liquidity efficiency on Solana. It is designed to recover funds that would otherwise remain permanently locked in liquidity pools after token migration. By pairing tokens with $PSOL instead of SOL, liquidity that would typically be inaccessible is redistributed back to users. $PSOL was developed by Sugardotmoney to support token launches on Solana. The wrapper was deployed ahead of the platform’s full launch to allow sufficient time for integration with decentralized exchange tracking tools. $PSOL is a wrapped version of SOL introduced to improve liquidity efficiency on Solana. It is designed to recover funds that would otherwise remain permanently locked in liquidity pools after token migration. By pairing tokens with $PSOL instead of SOL, liquidity that would typically be inaccessible is redistributed back to users. $PSOL was developed by Sugardotmoney to support token launches on Solana. The wrapper was deployed ahead of the platform’s full launch to allow sufficient time for integration with decentralized exchange tracking tools.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник pSOL (PSOL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены pSOL (USD)

Сколько будет стоить pSOL (PSOL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов pSOL (PSOL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для pSOL.

Проверьте прогноз цены pSOL!

PSOL на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика pSOL (PSOL)

Понимание токеномики pSOL (PSOL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PSOL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о pSOL (PSOL) Сколько стоит pSOL (PSOL) на сегодня? Актуальная цена PSOL в USD – 191,99 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PSOL в USD? $ 191,99 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PSOL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация pSOL? Рыночная капитализация PSOL составляет $ 504,98K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PSOL? Циркулирующее предложение PSOL составляет 2,63K USD . Какова была максимальная цена (ATH) PSOL? PSOL достиг максимальной цены (ATH) в 253,13 USD . Какова была минимальная цена PSOL за все время (ATL)? PSOL достиг минимальной цены (ATL) в 173,55 USD . Каков объем торгов PSOL? Объем торгов за последние 24 часа для PSOL составляет -- USD . Вырастет ли PSOL в цене в этом году? PSOL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PSOL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии pSOL (PSOL)