Цена Project Rocket (ROCKET)
Текущая цена Project Rocket (ROCKET) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 120,06K USD. Цена ROCKET к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Project Rocket:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Project Rocket в течение дня составляет -2,89%
- Оборотное предложение составляет 420,69B USD
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За сегодня изменение цены Project Rocket на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Project Rocket на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Project Rocket на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Project Rocket на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2,89%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Project Rocket: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,36%
-2,89%
-14,44%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.
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