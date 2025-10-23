Что такое Portals (PORTALS)

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation. Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Portals (PORTALS) Сколько стоит Portals (PORTALS) на сегодня? Актуальная цена PORTALS в USD – 0,03087118 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PORTALS в USD? $ 0,03087118 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PORTALS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Portals? Рыночная капитализация PORTALS составляет $ 7,08M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PORTALS? Циркулирующее предложение PORTALS составляет 230,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PORTALS? PORTALS достиг максимальной цены (ATH) в 0,269855 USD . Какова была минимальная цена PORTALS за все время (ATL)? PORTALS достиг минимальной цены (ATL) в 0,02825104 USD . Каков объем торгов PORTALS? Объем торгов за последние 24 часа для PORTALS составляет -- USD . Вырастет ли PORTALS в цене в этом году? PORTALS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PORTALS для более подробного анализа.

