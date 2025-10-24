Что такое poop aura (POOP)

Прогноз цены poop aura (USD)

Сколько будет стоить poop aura (POOP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов poop aura (POOP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для poop aura.

POOP на местную валюту

Токеномика poop aura (POOP)

Понимание токеномики poop aura (POOP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена POOP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о poop aura (POOP) Сколько стоит poop aura (POOP) на сегодня? Актуальная цена POOP в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена POOP в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена POOP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация poop aura? Рыночная капитализация POOP составляет $ 383,84K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение POOP? Циркулирующее предложение POOP составляет 999,72M USD . Какова была максимальная цена (ATH) POOP? POOP достиг максимальной цены (ATH) в 0,00305409 USD . Какова была минимальная цена POOP за все время (ATL)? POOP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов POOP? Объем торгов за последние 24 часа для POOP составляет -- USD . Вырастет ли POOP в цене в этом году? POOP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены POOP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии poop aura (POOP)