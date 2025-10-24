Текущая цена poop aura сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены POOP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены POOP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена poop aura сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены POOP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены POOP прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о POOP

Информация о цене POOP

Официальный сайт POOP

Токеномика POOP

Прогноз цен POOP

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип poop aura

Цена poop aura (POOP)

Не в листинге

Текущая цена 1 POOP в USD:

$0,00038503
$0,00038503$0,00038503
+9,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены poop aura (POOP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:05:19 (UTC+8)

Информация о ценах poop aura (POOP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00305409
$ 0,00305409$ 0,00305409

$ 0
$ 0$ 0

+2,68%

+9,15%

-3,22%

-3,22%

Текущая цена poop aura (POOP) составляет --. За последние 24 часа POOP торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена POOP за все время составляет $ 0,00305409, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, POOP изменился на +2,68% за последний час, на +9,15% за 24 часа и на -3,22% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация poop aura (POOP)

$ 383,84K
$ 383,84K$ 383,84K

--
----

$ 383,84K
$ 383,84K$ 383,84K

999,72M
999,72M 999,72M

999 719 545,761133
999 719 545,761133 999 719 545,761133

Текущая рыночная капитализация poop aura составляет $ 383,84K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение POOP составляет 999,72M, а общее предложение – 999719545.761133. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 383,84K.

История цен poop aura (POOP) в USD

За сегодня изменение цены poop aura на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены poop aura на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены poop aura на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены poop aura на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+9,15%
30 дней$ 0-16,30%
60 дней$ 0-62,42%
90 дней$ 0--

Что такое poop aura (POOP)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник poop aura (POOP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены poop aura (USD)

Сколько будет стоить poop aura (POOP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов poop aura (POOP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для poop aura.

Проверьте прогноз цены poop aura!

POOP на местную валюту

Токеномика poop aura (POOP)

Понимание токеномики poop aura (POOP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена POOP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о poop aura (POOP)

Сколько стоит poop aura (POOP) на сегодня?
Актуальная цена POOP в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена POOP в USD?
Текущая цена POOP в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация poop aura?
Рыночная капитализация POOP составляет $ 383,84K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение POOP?
Циркулирующее предложение POOP составляет 999,72M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) POOP?
POOP достиг максимальной цены (ATH) в 0,00305409 USD.
Какова была минимальная цена POOP за все время (ATL)?
POOP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов POOP?
Объем торгов за последние 24 часа для POOP составляет -- USD.
Вырастет ли POOP в цене в этом году?
POOP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены POOP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:05:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии poop aura (POOP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.