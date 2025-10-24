Что такое poom (POOM)

hi my name is poom. im a shapeshifting bubble gum. hi my name is poom. im a shapeshifting bubble gum.

Источник poom (POOM) Официальный веб-сайт

Прогноз цены poom (USD)

Сколько будет стоить poom (POOM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов poom (POOM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для poom.

POOM на местную валюту

Токеномика poom (POOM)

Понимание токеномики poom (POOM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена POOM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о poom (POOM) Сколько стоит poom (POOM) на сегодня? Актуальная цена POOM в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена POOM в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена POOM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация poom? Рыночная капитализация POOM составляет $ 14,55K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение POOM? Циркулирующее предложение POOM составляет 763,21M USD . Какова была максимальная цена (ATH) POOM? POOM достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена POOM за все время (ATL)? POOM достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов POOM? Объем торгов за последние 24 часа для POOM составляет -- USD . Вырастет ли POOM в цене в этом году? POOM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены POOM для более подробного анализа.

