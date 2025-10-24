Текущая цена PolkaBridge сегодня составляет 0,00061274 USD. Следите за обновлениями цены PBR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PBR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PolkaBridge сегодня составляет 0,00061274 USD. Следите за обновлениями цены PBR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PBR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о PBR

Информация о цене PBR

Официальный сайт PBR

Токеномика PBR

Прогноз цен PBR

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип PolkaBridge

Цена PolkaBridge (PBR)

Не в листинге

Текущая цена 1 PBR в USD:

$0,00061274
$0,00061274$0,00061274
-0,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены PolkaBridge (PBR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:20:54 (UTC+8)

Информация о ценах PolkaBridge (PBR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00059922
$ 0,00059922$ 0,00059922
Мин 24Ч
$ 0,00061563
$ 0,00061563$ 0,00061563
Макс 24Ч

$ 0,00059922
$ 0,00059922$ 0,00059922

$ 0,00061563
$ 0,00061563$ 0,00061563

$ 3,95
$ 3,95$ 3,95

$ 0,00029255
$ 0,00029255$ 0,00029255

+0,52%

-0,44%

-0,61%

-0,61%

Текущая цена PolkaBridge (PBR) составляет $0,00061274. За последние 24 часа PBR торговался в диапазоне от $ 0,00059922 до $ 0,00061563, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PBR за все время составляет $ 3,95, а минимальная – $ 0,00029255.

Что касается краткосрочной динамики, PBR изменился на +0,52% за последний час, на -0,44% за 24 часа и на -0,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PolkaBridge (PBR)

$ 44,23K
$ 44,23K$ 44,23K

--
----

$ 45,90K
$ 45,90K$ 45,90K

72,18M
72,18M 72,18M

74 908 655,16962652
74 908 655,16962652 74 908 655,16962652

Текущая рыночная капитализация PolkaBridge составляет $ 44,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PBR составляет 72,18M, а общее предложение – 74908655.16962652. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 45,90K.

История цен PolkaBridge (PBR) в USD

За сегодня изменение цены PolkaBridge на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены PolkaBridge на USD составило $ -0,0002982111.
За последние 60 дней изменение цены PolkaBridge на USD составило $ -0,0002211164.
За последние 90 дней изменение цены PolkaBridge на USD составило $ -0,0005003077816913582.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,44%
30 дней$ -0,0002982111-48,66%
60 дней$ -0,0002211164-36,08%
90 дней$ -0,0005003077816913582-44,94%

Что такое PolkaBridge (PBR)

PolkaBridge is a decentralized all-in-one application platform. One of PolkaBridge’s most noticeable product is PolkaBridge DEX - a decentralized exchange that allows users to swap tokens on Polkadot to other ones on other blockchain platforms without any centralized organizations. In addition, with the smart deflationary farming mechanism, liquidity providers can earn more rewards than they think. In future, we will launch Lending, Launchpad, Predict and more to scale up ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник PolkaBridge (PBR)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены PolkaBridge (USD)

Сколько будет стоить PolkaBridge (PBR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PolkaBridge (PBR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PolkaBridge.

Проверьте прогноз цены PolkaBridge!

PBR на местную валюту

Токеномика PolkaBridge (PBR)

Понимание токеномики PolkaBridge (PBR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PBR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PolkaBridge (PBR)

Сколько стоит PolkaBridge (PBR) на сегодня?
Актуальная цена PBR в USD – 0,00061274 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PBR в USD?
Текущая цена PBR в USD составляет $ 0,00061274. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PolkaBridge?
Рыночная капитализация PBR составляет $ 44,23K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PBR?
Циркулирующее предложение PBR составляет 72,18M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PBR?
PBR достиг максимальной цены (ATH) в 3,95 USD.
Какова была минимальная цена PBR за все время (ATL)?
PBR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00029255 USD.
Каков объем торгов PBR?
Объем торгов за последние 24 часа для PBR составляет -- USD.
Вырастет ли PBR в цене в этом году?
PBR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PBR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:20:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PolkaBridge (PBR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.