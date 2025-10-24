Текущая цена PokPok Agent Brain by Virtuals сегодня составляет 0,00180193 USD. Следите за обновлениями цены CTDA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CTDA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PokPok Agent Brain by Virtuals сегодня составляет 0,00180193 USD. Следите за обновлениями цены CTDA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CTDA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о CTDA

Информация о цене CTDA

Официальный сайт CTDA

Токеномика CTDA

Прогноз цен CTDA

Цена PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Текущая цена 1 CTDA в USD:

$0,00182564
$0,00182564
-3,10%1D
График цены PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:04:44 (UTC+8)

Информация о ценах PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00168837
$ 0,00168837
Мин 24Ч
$ 0,00188441
$ 0,00188441
Макс 24Ч

$ 0,00168837
$ 0,00168837

$ 0,00188441
$ 0,00188441

$ 0,01343034
$ 0,01343034

$ 0,00120611
$ 0,00120611

-1,12%

-4,31%

-22,18%

-22,18%

Текущая цена PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) составляет $0,00180193. За последние 24 часа CTDA торговался в диапазоне от $ 0,00168837 до $ 0,00188441, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CTDA за все время составляет $ 0,01343034, а минимальная – $ 0,00120611.

Что касается краткосрочной динамики, CTDA изменился на -1,12% за последний час, на -4,31% за 24 часа и на -22,18% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

$ 291,07K
$ 291,07K

--
----

$ 1,80M
$ 1,80M

161,53M
161,53M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация PokPok Agent Brain by Virtuals составляет $ 291,07K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CTDA составляет 161,53M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,80M.

История цен PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) в USD

За сегодня изменение цены PokPok Agent Brain by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены PokPok Agent Brain by Virtuals на USD составило $ -0,0012426882.
За последние 60 дней изменение цены PokPok Agent Brain by Virtuals на USD составило $ -0,0012403222.
За последние 90 дней изменение цены PokPok Agent Brain by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-4,31%
30 дней$ -0,0012426882-68,96%
60 дней$ -0,0012403222-68,83%
90 дней$ 0--

Что такое PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

Источник PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены PokPok Agent Brain by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PokPok Agent Brain by Virtuals.

Проверьте прогноз цены PokPok Agent Brain by Virtuals!

CTDA на местную валюту

Токеномика PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Понимание токеномики PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CTDA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Сколько стоит PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) на сегодня?
Актуальная цена CTDA в USD – 0,00180193 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CTDA в USD?
Текущая цена CTDA в USD составляет $ 0,00180193. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PokPok Agent Brain by Virtuals?
Рыночная капитализация CTDA составляет $ 291,07K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CTDA?
Циркулирующее предложение CTDA составляет 161,53M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CTDA?
CTDA достиг максимальной цены (ATH) в 0,01343034 USD.
Какова была минимальная цена CTDA за все время (ATL)?
CTDA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00120611 USD.
Каков объем торгов CTDA?
Объем торгов за последние 24 часа для CTDA составляет -- USD.
Вырастет ли CTDA в цене в этом году?
CTDA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CTDA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:04:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

