Токеномика Pixel (PXL) Откройте для себя ключевую информацию о Pixel (PXL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pixel (PXL) XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse. The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem. Официальный сайт: https://xrpublisher.com/ Купить PXL сейчас!

Токеномика и анализ цен Pixel (PXL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pixel (PXL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,60K $ 74,60K $ 74,60K Общее предложение: $ 644,28M $ 644,28M $ 644,28M Оборотное предложение: $ 644,28M $ 644,28M $ 644,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 74,60K $ 74,60K $ 74,60K Исторический максимум: $ 0,00685466 $ 0,00685466 $ 0,00685466 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001157 $ 0,0001157 $ 0,0001157 Узнайте больше о цене Pixel (PXL)

Токеномика Pixel (PXL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pixel (PXL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PXL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PXL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PXL, изучите текущую цену PXL!

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