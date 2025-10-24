Что такое Pinto Coin (PINTO)

$PINTO is positioning itself as Africa's leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent's most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

Источник Pinto Coin (PINTO) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pinto Coin (USD)

PINTO на местную валюту

Токеномика Pinto Coin (PINTO)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pinto Coin (PINTO) Сколько стоит Pinto Coin (PINTO) на сегодня? Актуальная цена PINTO в USD – 0,00008373 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PINTO в USD? $ 0,00008373 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PINTO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Pinto Coin? Рыночная капитализация PINTO составляет $ 83,28K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PINTO? Циркулирующее предложение PINTO составляет 999,99M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PINTO? PINTO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00051594 USD . Какова была минимальная цена PINTO за все время (ATL)? PINTO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00007909 USD . Каков объем торгов PINTO? Объем торгов за последние 24 часа для PINTO составляет -- USD . Вырастет ли PINTO в цене в этом году? PINTO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PINTO для более подробного анализа.

