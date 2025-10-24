Текущая цена Pinto Coin сегодня составляет 0,00008373 USD. Следите за обновлениями цены PINTO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PINTO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Pinto Coin сегодня составляет 0,00008373 USD. Следите за обновлениями цены PINTO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PINTO прямо сейчас на MEXC.

Цена Pinto Coin (PINTO)

Текущая цена 1 PINTO в USD:

+2,50%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Pinto Coin (PINTO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:04:02 (UTC+8)

Информация о ценах Pinto Coin (PINTO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00007909
$ 0,00007909$ 0,00007909
Мин 24Ч
$ 0,00008415
$ 0,00008415$ 0,00008415
Макс 24Ч

$ 0,00007909
$ 0,00007909$ 0,00007909

$ 0,00008415
$ 0,00008415$ 0,00008415

$ 0,00051594
$ 0,00051594$ 0,00051594

$ 0,00007909
$ 0,00007909$ 0,00007909

-0,16%

+2,13%

-6,20%

-6,20%

Текущая цена Pinto Coin (PINTO) составляет $0,00008373. За последние 24 часа PINTO торговался в диапазоне от $ 0,00007909 до $ 0,00008415, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PINTO за все время составляет $ 0,00051594, а минимальная – $ 0,00007909.

Что касается краткосрочной динамики, PINTO изменился на -0,16% за последний час, на +2,13% за 24 часа и на -6,20% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pinto Coin (PINTO)

$ 83,28K
$ 83,28K$ 83,28K

$ 83,28K
$ 83,28K$ 83,28K

999,99M
999,99M 999,99M

999 991 266,916245
999 991 266,916245 999 991 266,916245

Текущая рыночная капитализация Pinto Coin составляет $ 83,28K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PINTO составляет 999,99M, а общее предложение – 999991266.916245. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 83,28K.

История цен Pinto Coin (PINTO) в USD

За сегодня изменение цены Pinto Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pinto Coin на USD составило $ -0,0000587037.
За последние 60 дней изменение цены Pinto Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pinto Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,13%
30 дней$ -0,0000587037-70,11%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Pinto Coin (PINTO)

$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Pinto Coin (PINTO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pinto Coin (USD)

Сколько будет стоить Pinto Coin (PINTO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pinto Coin (PINTO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pinto Coin.

Проверьте прогноз цены Pinto Coin!

PINTO на местную валюту

Токеномика Pinto Coin (PINTO)

Понимание токеномики Pinto Coin (PINTO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PINTO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pinto Coin (PINTO)

Сколько стоит Pinto Coin (PINTO) на сегодня?
Актуальная цена PINTO в USD – 0,00008373 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PINTO в USD?
Текущая цена PINTO в USD составляет $ 0,00008373. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Pinto Coin?
Рыночная капитализация PINTO составляет $ 83,28K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PINTO?
Циркулирующее предложение PINTO составляет 999,99M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PINTO?
PINTO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00051594 USD.
Какова была минимальная цена PINTO за все время (ATL)?
PINTO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00007909 USD.
Каков объем торгов PINTO?
Объем торгов за последние 24 часа для PINTO составляет -- USD.
Вырастет ли PINTO в цене в этом году?
PINTO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PINTO для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Pinto Coin (PINTO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.