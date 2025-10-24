Что такое Pinealon (PNL)

Pinealon ($PNL) is a token within the NootropicsDAO ecosystem, a decentralized autonomous organization on the Solana blockchain. It was launched via pump.science to fund biotech research, with its utility directly tied to a model that turns token trading volume into capital for scientific experiments. The project operates in collaboration with pump.science, a platform that conducts the scientific experiments and streams the results in real-time. This unique model leverages the crypto market to finance real-world scientific studies, with the DAO community governing the use of funds to research and develop nootropics and longevity-enhancing compounds. All experiment data will be tested and made available directly on the platform and fed into Nexus, the project's main knowledge graph. Profits from the sale of physical Pinealon capsules will be used for a perpetual token buy-back and burn mechanism, creating a direct economic link between real-world utility and the token's value. The core purpose of the project is to provide a transparent, community-governed vehicle for accelerating scientific discovery, with all experiment data being tested and made available directly on the platform.

Источник Pinealon (PNL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pinealon (USD)

PNL на местную валюту

Токеномика Pinealon (PNL)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pinealon (PNL) Сколько стоит Pinealon (PNL) на сегодня? Актуальная цена PNL в USD – 0,00003732 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PNL в USD? $ 0,00003732 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PNL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Pinealon? Рыночная капитализация PNL составляет $ 37,31K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PNL? Циркулирующее предложение PNL составляет 999,71M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PNL? PNL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00044206 USD . Какова была минимальная цена PNL за все время (ATL)? PNL достиг минимальной цены (ATL) в 0,00003304 USD . Каков объем торгов PNL? Объем торгов за последние 24 часа для PNL составляет -- USD . Вырастет ли PNL в цене в этом году? PNL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PNL для более подробного анализа.

