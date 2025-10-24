Что такое PILSO OS (PILSO)

PILSO OS — Pilot Interface for LLMs Signature Operations — is a secure agent layer that lets large language models sign and execute onchain actions without ever exposing private keys. A simple, secure four-step process that bridges AI intelligence with blockchain execution Automate governance processes with AI agents that can understand complex proposals and execute approved actions seamlessly. From agent prompts to transaction signatures, PILSO OS combines modular tools into a secure system for executing AI-driven onchain operations.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PILSO OS (PILSO) Сколько стоит PILSO OS (PILSO) на сегодня? Актуальная цена PILSO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PILSO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PILSO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PILSO OS? Рыночная капитализация PILSO составляет $ 19,21K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PILSO? Циркулирующее предложение PILSO составляет 82,23M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PILSO? PILSO достиг максимальной цены (ATH) в 0,005568 USD . Какова была минимальная цена PILSO за все время (ATL)? PILSO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PILSO? Объем торгов за последние 24 часа для PILSO составляет -- USD . Вырастет ли PILSO в цене в этом году? PILSO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PILSO для более подробного анализа.

