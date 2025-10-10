Токеномика PILSO OS (PILSO) Откройте для себя ключевую информацию о PILSO OS (PILSO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен PILSO OS (PILSO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PILSO OS (PILSO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,79K $ 25,79K $ 25,79K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 82,23M $ 82,23M $ 82,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,36K $ 31,36K $ 31,36K Исторический максимум: $ 0,005568 $ 0,005568 $ 0,005568 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00031367 $ 0,00031367 $ 0,00031367 Узнайте больше о цене PILSO OS (PILSO) Купить PILSO сейчас!

Информация о PILSO OS (PILSO) PILSO OS — Pilot Interface for LLMs Signature Operations — is a secure agent layer that lets large language models sign and execute onchain actions without ever exposing private keys. A simple, secure four-step process that bridges AI intelligence with blockchain execution Automate governance processes with AI agents that can understand complex proposals and execute approved actions seamlessly. From agent prompts to transaction signatures, PILSO OS combines modular tools into a secure system for executing AI-driven onchain operations. PILSO OS — Pilot Interface for LLMs Signature Operations — is a secure agent layer that lets large language models sign and execute onchain actions without ever exposing private keys. A simple, secure four-step process that bridges AI intelligence with blockchain execution Automate governance processes with AI agents that can understand complex proposals and execute approved actions seamlessly. From agent prompts to transaction signatures, PILSO OS combines modular tools into a secure system for executing AI-driven onchain operations. Официальный сайт: https://www.pil.so/

Токеномика PILSO OS (PILSO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PILSO OS (PILSO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PILSO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PILSO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PILSO, изучите текущую цену PILSO!

