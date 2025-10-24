Что такое PiggyCoinBSC (PIGGYC)

We're a deflationary token that builds utility around our BTC and ETH reserves. Our main goal is to onboard newbies in the friendliest and safest way, that's why we launched our NFT book (definitely for dummies) on five chains one year ago. Our new swap generates revenue that combined with our taxes allow us to grow at a slow but steady pace; We're completely sustainable because our monthly expenses are really low. We're a deflationary token that builds utility around our BTC and ETH reserves. Our main goal is to onboard newbies in the friendliest and safest way, that's why we launched our NFT book (definitely for dummies) on five chains one year ago. Our new swap generates revenue that combined with our taxes allow us to grow at a slow but steady pace; We're completely sustainable because our monthly expenses are really low.

Прогноз цены PiggyCoinBSC (USD)

PIGGYC на местную валюту

Токеномика PiggyCoinBSC (PIGGYC)

Понимание токеномики PiggyCoinBSC (PIGGYC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PIGGYC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PiggyCoinBSC (PIGGYC) Сколько стоит PiggyCoinBSC (PIGGYC) на сегодня? Актуальная цена PIGGYC в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PIGGYC в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PIGGYC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PiggyCoinBSC? Рыночная капитализация PIGGYC составляет $ 208,40K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PIGGYC? Циркулирующее предложение PIGGYC составляет 849,51B USD . Какова была максимальная цена (ATH) PIGGYC? PIGGYC достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена PIGGYC за все время (ATL)? PIGGYC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PIGGYC? Объем торгов за последние 24 часа для PIGGYC составляет -- USD . Вырастет ли PIGGYC в цене в этом году? PIGGYC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PIGGYC для более подробного анализа.

