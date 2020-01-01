Токеномика Pico ($PICO) Откройте для себя ключевую информацию о Pico ($PICO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pico ($PICO) Pico is one of the flagship IPs of Abstract Chain—a mischievous, emotionally resonant penguin shaping a new cultural narrative. With a distinct visual identity, 100M+ views across social platforms, and a strong content pipeline (animation, lore, more), Pico is built to scale across media, community, and on-chain integrations within the Abstract ecosystem. Pico escaped, and now he's taking over the chain. Официальный сайт: https://www.pico.meme/ Купить $PICO сейчас!

Токеномика и анализ цен Pico ($PICO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pico ($PICO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 133,71K $ 133,71K $ 133,71K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 133,71K $ 133,71K $ 133,71K Исторический максимум: $ 0,00510503 $ 0,00510503 $ 0,00510503 Исторический минимум: $ 0,00013347 $ 0,00013347 $ 0,00013347 Текущая цена: $ 0,00013397 $ 0,00013397 $ 0,00013397 Узнайте больше о цене Pico ($PICO)

Токеномика Pico ($PICO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pico ($PICO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $PICO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $PICO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $PICO, изучите текущую цену $PICO!

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