Токеномика Pico ($PICO)

Токеномика Pico ($PICO)

Откройте для себя ключевую информацию о Pico ($PICO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pico ($PICO)

Pico is one of the flagship IPs of Abstract Chain—a mischievous, emotionally resonant penguin shaping a new cultural narrative. With a distinct visual identity, 100M+ views across social platforms, and a strong content pipeline (animation, lore, more), Pico is built to scale across media, community, and on-chain integrations within the Abstract ecosystem. Pico escaped, and now he's taking over the chain.

Официальный сайт:
https://www.pico.meme/

Токеномика и анализ цен Pico ($PICO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pico ($PICO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 133,71K
$ 133,71K$ 133,71K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 133,71K
$ 133,71K$ 133,71K
Исторический максимум:
$ 0,00510503
$ 0,00510503$ 0,00510503
Исторический минимум:
$ 0,00013347
$ 0,00013347$ 0,00013347
Текущая цена:
$ 0,00013397
$ 0,00013397$ 0,00013397

Токеномика Pico ($PICO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pico ($PICO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $PICO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $PICO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $PICO, изучите текущую цену $PICO!

Прогноз цены $PICO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.