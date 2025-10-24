Что такое PepeVerse (PVRSE)

PepeVerse is a community-driven brand that blends NFTs, play-to-earn gaming, IRL drops such as rosin gummies and merch, and culture marketing into a single ecosystem. Launched in January 2025, the project was built to be unruggable, transparent, and long lasting. PepeVerse has active community channels, ongoing NFT initiatives, and partnerships that integrate directly into play-to-earn gaming. Real-world art collaborations, including murals, connect the digital brand to offline culture. Mint proceeds and ecosystem revenue are continually reinvested into growth initiatives that support $PVRSE awareness, liquidity, and long-term stability.

Прогноз цены PepeVerse (USD)

Сколько будет стоить PepeVerse (PVRSE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PepeVerse (PVRSE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PepeVerse.

PVRSE на местную валюту

Токеномика PepeVerse (PVRSE)

Понимание токеномики PepeVerse (PVRSE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PVRSE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PepeVerse (PVRSE) Сколько стоит PepeVerse (PVRSE) на сегодня? Актуальная цена PVRSE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PVRSE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PVRSE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PepeVerse? Рыночная капитализация PVRSE составляет $ 77,45K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PVRSE? Циркулирующее предложение PVRSE составляет 999,76M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PVRSE? PVRSE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена PVRSE за все время (ATL)? PVRSE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PVRSE? Объем торгов за последние 24 часа для PVRSE составляет -- USD . Вырастет ли PVRSE в цене в этом году? PVRSE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PVRSE для более подробного анализа.

