Что такое PandaSui Coin (PANS)

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

Источник PandaSui Coin (PANS) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены PandaSui Coin (USD)

Сколько будет стоить PandaSui Coin (PANS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PandaSui Coin (PANS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PandaSui Coin.

PANS на местную валюту

Токеномика PandaSui Coin (PANS)

Понимание токеномики PandaSui Coin (PANS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PANS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PandaSui Coin (PANS) Сколько стоит PandaSui Coin (PANS) на сегодня? Актуальная цена PANS в USD – 0,00001226 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PANS в USD? $ 0,00001226 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PANS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PandaSui Coin? Рыночная капитализация PANS составляет $ 83,46K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PANS? Циркулирующее предложение PANS составляет 6,82B USD . Какова была максимальная цена (ATH) PANS? PANS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00009997 USD . Какова была минимальная цена PANS за все время (ATL)? PANS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000207 USD . Каков объем торгов PANS? Объем торгов за последние 24 часа для PANS составляет -- USD . Вырастет ли PANS в цене в этом году? PANS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PANS для более подробного анализа.

