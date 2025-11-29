Что такое PANS

Токеномика и анализ цен PandaSui Coin (PANS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PandaSui Coin (PANS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 249,63K $ 249,63K $ 249,63K Общее предложение: $ 7,88B $ 7,88B $ 7,88B Оборотное предложение: $ 6,82B $ 6,82B $ 6,82B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 288,52K $ 288,52K $ 288,52K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PandaSui Coin (PANS) Купить PANS сейчас!

Информация о PandaSui Coin (PANS) Официальный сайт: https://www.pandasui.com/ Whitepaper: https://www.pandasui.com/index.html

Токеномика PandaSui Coin (PANS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PandaSui Coin (PANS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PANS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PANS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PANS, изучите текущую цену PANS!

