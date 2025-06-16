Цена Orki USDK (USDK)
Текущая цена Orki USDK (USDK) сегодня составляет 1,016 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0,00 USD. Цена USDK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Orki USDK:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Orki USDK в течение дня составляет -0,00%
- Оборотное предложение составляет 0,00 USD
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За сегодня изменение цены Orki USDK на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Orki USDK на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Orki USDK на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Orki USDK на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0,00%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Orki USDK: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,51%
-0,00%
+0,20%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Orki Finance is a decentralized stablecoin protocol native to Swellchain, a restaking-focused Layer 2 built on the OP Superchain. The protocol is an exclusive fork of Liquity V2, enabling users to mint USDK—a USD-pegged stablecoin—by depositing yield-bearing collateral such as liquid staking tokens (LSTs) and liquid restaked tokens (LRTs). Orki Finance is designed to provide capital efficiency, risk diversification, and seamless integration with the broader Superchain ecosystem, offering users a permissionless and non-custodial way to access stable liquidity while retaining exposure to staking rewards.
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