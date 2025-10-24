Что такое OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology. The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

Источник OpenDelta GMCI30 (OG30) Официальный веб-сайт

Прогноз цены OpenDelta GMCI30 (USD)

Сколько будет стоить OpenDelta GMCI30 (OG30) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OpenDelta GMCI30 (OG30) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OpenDelta GMCI30.

OG30 на местную валюту

Токеномика OpenDelta GMCI30 (OG30)

Понимание токеномики OpenDelta GMCI30 (OG30) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OG30 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OpenDelta GMCI30 (OG30) Сколько стоит OpenDelta GMCI30 (OG30) на сегодня? Актуальная цена OG30 в USD – 0,200921 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена OG30 в USD? $ 0,200921 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена OG30 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация OpenDelta GMCI30? Рыночная капитализация OG30 составляет $ 188,88K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение OG30? Циркулирующее предложение OG30 составляет 940,00K USD . Какова была максимальная цена (ATH) OG30? OG30 достиг максимальной цены (ATH) в 0,258621 USD . Какова была минимальная цена OG30 за все время (ATL)? OG30 достиг минимальной цены (ATL) в 0,199706 USD . Каков объем торгов OG30? Объем торгов за последние 24 часа для OG30 составляет -- USD . Вырастет ли OG30 в цене в этом году? OG30 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OG30 для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии OpenDelta GMCI30 (OG30)