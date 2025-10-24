Текущая цена OpenDelta GMCI30 сегодня составляет 0,200921 USD. Следите за обновлениями цены OG30 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OG30 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена OpenDelta GMCI30 сегодня составляет 0,200921 USD. Следите за обновлениями цены OG30 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OG30 прямо сейчас на MEXC.

Цена OpenDelta GMCI30 (OG30)

Текущая цена 1 OG30 в USD:

$0,20094
$0,20094$0,20094
+0,50%1D
График цены OpenDelta GMCI30 (OG30) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:02:06 (UTC+8)

Информация о ценах OpenDelta GMCI30 (OG30) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,199717
$ 0,199717$ 0,199717
Мин 24Ч
$ 0,201121
$ 0,201121$ 0,201121
Макс 24Ч

$ 0,199717
$ 0,199717$ 0,199717

$ 0,201121
$ 0,201121$ 0,201121

$ 0,258621
$ 0,258621$ 0,258621

$ 0,199706
$ 0,199706$ 0,199706

-0,00%

+0,50%

-2,29%

-2,29%

Текущая цена OpenDelta GMCI30 (OG30) составляет $0,200921. За последние 24 часа OG30 торговался в диапазоне от $ 0,199717 до $ 0,201121, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OG30 за все время составляет $ 0,258621, а минимальная – $ 0,199706.

Что касается краткосрочной динамики, OG30 изменился на -0,00% за последний час, на +0,50% за 24 часа и на -2,29% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация OpenDelta GMCI30 (OG30)

$ 188,88K
$ 188,88K$ 188,88K

--
----

$ 188,88K
$ 188,88K$ 188,88K

940,00K
940,00K 940,00K

939 999,997995219
939 999,997995219 939 999,997995219

Текущая рыночная капитализация OpenDelta GMCI30 составляет $ 188,88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OG30 составляет 940,00K, а общее предложение – 939999.997995219. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 188,88K.

История цен OpenDelta GMCI30 (OG30) в USD

За сегодня изменение цены OpenDelta GMCI30 на USD составило $ +0,00100531.
За последние 30 дней изменение цены OpenDelta GMCI30 на USD составило $ -0,0180609293.
За последние 60 дней изменение цены OpenDelta GMCI30 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены OpenDelta GMCI30 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00100531+0,50%
30 дней$ -0,0180609293-8,98%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

Источник OpenDelta GMCI30 (OG30)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены OpenDelta GMCI30 (USD)

Сколько будет стоить OpenDelta GMCI30 (OG30) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OpenDelta GMCI30 (OG30) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OpenDelta GMCI30.

Проверьте прогноз цены OpenDelta GMCI30!

Токеномика OpenDelta GMCI30 (OG30)

Понимание токеномики OpenDelta GMCI30 (OG30) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OG30 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OpenDelta GMCI30 (OG30)

Сколько стоит OpenDelta GMCI30 (OG30) на сегодня?
Актуальная цена OG30 в USD – 0,200921 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OG30 в USD?
Текущая цена OG30 в USD составляет $ 0,200921. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация OpenDelta GMCI30?
Рыночная капитализация OG30 составляет $ 188,88K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OG30?
Циркулирующее предложение OG30 составляет 940,00K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OG30?
OG30 достиг максимальной цены (ATH) в 0,258621 USD.
Какова была минимальная цена OG30 за все время (ATL)?
OG30 достиг минимальной цены (ATL) в 0,199706 USD.
Каков объем торгов OG30?
Объем торгов за последние 24 часа для OG30 составляет -- USD.
Вырастет ли OG30 в цене в этом году?
OG30 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OG30 для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии OpenDelta GMCI30 (OG30)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.