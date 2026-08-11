Какова текущая цена OnRe Tokenized Reinsurance?

OnRe Tokenized Reinsurance торгуется по цене ₽84.543074065520000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 0.06%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна ONYC сегодня?

Волатильность цены ONYC за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для OnRe Tokenized Reinsurance?

Цена токена колебалась между ₽84.543074065520000 (минимум) и ₽84.543074065520000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для ONYC?

За последние 24 часа объем торгов ONYC составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽87.535749253680000, а минимальная цена за все время — ₽75.1909641025200000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для OnRe Tokenized Reinsurance?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как ONYC сравнивается с другими токенами категории Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin?

В рамках категории Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin ONYC демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.