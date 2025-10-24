Что такое OnlyBruvs (BRUVS)

HODL APP is a viral mobile app that helps users block distracting apps like TikTok or Instagram, and only unlocks them when they shout "HODL" into their phone. The louder the shout, the more time they get. It's a fun, meme-based productivity tool inspired by crypto culture. The HODL token is a meme token created by the app's community to represent focus, discipline, and degenerate conviction. Every time users shout to unlock, they generate demand and exposure. The token acts as a cultural artifact of the movement, not a financial instrument. No promises, no roadmaps — just pure meme energy and dopamine control. Powered by SHOUTS, not whitepapers.

Источник OnlyBruvs (BRUVS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены OnlyBruvs (USD)

Сколько будет стоить OnlyBruvs (BRUVS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OnlyBruvs (BRUVS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OnlyBruvs.

BRUVS на местную валюту

Токеномика OnlyBruvs (BRUVS)

Понимание токеномики OnlyBruvs (BRUVS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BRUVS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OnlyBruvs (BRUVS) Сколько стоит OnlyBruvs (BRUVS) на сегодня? Актуальная цена BRUVS в USD – 0,00002379 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BRUVS в USD? $ 0,00002379 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BRUVS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация OnlyBruvs? Рыночная капитализация BRUVS составляет $ 23,82K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BRUVS? Циркулирующее предложение BRUVS составляет 999,95M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BRUVS? BRUVS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00091545 USD . Какова была минимальная цена BRUVS за все время (ATL)? BRUVS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00002177 USD . Каков объем торгов BRUVS? Объем торгов за последние 24 часа для BRUVS составляет -- USD . Вырастет ли BRUVS в цене в этом году? BRUVS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BRUVS для более подробного анализа.

