Текущая цена OnlyBruvs сегодня составляет 0,00002379 USD. Следите за обновлениями цены BRUVS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BRUVS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена OnlyBruvs сегодня составляет 0,00002379 USD. Следите за обновлениями цены BRUVS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BRUVS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BRUVS

Информация о цене BRUVS

Официальный сайт BRUVS

Токеномика BRUVS

Прогноз цен BRUVS

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип OnlyBruvs

Цена OnlyBruvs (BRUVS)

Не в листинге

Текущая цена 1 BRUVS в USD:

--
----
+2,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены OnlyBruvs (BRUVS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:16:05 (UTC+8)

Информация о ценах OnlyBruvs (BRUVS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00002308
$ 0,00002308$ 0,00002308
Мин 24Ч
$ 0,00002383
$ 0,00002383$ 0,00002383
Макс 24Ч

$ 0,00002308
$ 0,00002308$ 0,00002308

$ 0,00002383
$ 0,00002383$ 0,00002383

$ 0,00091545
$ 0,00091545$ 0,00091545

$ 0,00002177
$ 0,00002177$ 0,00002177

+0,70%

+2,17%

+1,24%

+1,24%

Текущая цена OnlyBruvs (BRUVS) составляет $0,00002379. За последние 24 часа BRUVS торговался в диапазоне от $ 0,00002308 до $ 0,00002383, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BRUVS за все время составляет $ 0,00091545, а минимальная – $ 0,00002177.

Что касается краткосрочной динамики, BRUVS изменился на +0,70% за последний час, на +2,17% за 24 часа и на +1,24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация OnlyBruvs (BRUVS)

$ 23,82K
$ 23,82K$ 23,82K

--
----

$ 23,82K
$ 23,82K$ 23,82K

999,95M
999,95M 999,95M

999 945 657,2511263
999 945 657,2511263 999 945 657,2511263

Текущая рыночная капитализация OnlyBruvs составляет $ 23,82K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BRUVS составляет 999,95M, а общее предложение – 999945657.2511263. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,82K.

История цен OnlyBruvs (BRUVS) в USD

За сегодня изменение цены OnlyBruvs на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены OnlyBruvs на USD составило $ -0,0000049162.
За последние 60 дней изменение цены OnlyBruvs на USD составило $ -0,0000055345.
За последние 90 дней изменение цены OnlyBruvs на USD составило $ -0,000015132568395843695.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,17%
30 дней$ -0,0000049162-20,66%
60 дней$ -0,0000055345-23,26%
90 дней$ -0,000015132568395843695-38,87%

Что такое OnlyBruvs (BRUVS)

HODL APP is a viral mobile app that helps users block distracting apps like TikTok or Instagram, and only unlocks them when they shout “HODL” into their phone. The louder the shout, the more time they get. It’s a fun, meme-based productivity tool inspired by crypto culture.

The HODL token is a meme token created by the app's community to represent focus, discipline, and degenerate conviction. Every time users shout to unlock, they generate demand and exposure. The token acts as a cultural artifact of the movement, not a financial instrument. No promises, no roadmaps — just pure meme energy and dopamine control. Powered by SHOUTS, not whitepapers.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник OnlyBruvs (BRUVS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены OnlyBruvs (USD)

Сколько будет стоить OnlyBruvs (BRUVS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OnlyBruvs (BRUVS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OnlyBruvs.

Проверьте прогноз цены OnlyBruvs!

BRUVS на местную валюту

Токеномика OnlyBruvs (BRUVS)

Понимание токеномики OnlyBruvs (BRUVS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BRUVS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OnlyBruvs (BRUVS)

Сколько стоит OnlyBruvs (BRUVS) на сегодня?
Актуальная цена BRUVS в USD – 0,00002379 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BRUVS в USD?
Текущая цена BRUVS в USD составляет $ 0,00002379. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация OnlyBruvs?
Рыночная капитализация BRUVS составляет $ 23,82K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BRUVS?
Циркулирующее предложение BRUVS составляет 999,95M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BRUVS?
BRUVS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00091545 USD.
Какова была минимальная цена BRUVS за все время (ATL)?
BRUVS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00002177 USD.
Каков объем торгов BRUVS?
Объем торгов за последние 24 часа для BRUVS составляет -- USD.
Вырастет ли BRUVS в цене в этом году?
BRUVS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BRUVS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:16:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OnlyBruvs (BRUVS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.